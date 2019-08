IAEO will bis Oktober neuen Chef finden

Die Internationale Atomenergiebehörde will nach dem Tod ihres bisherigen Chefs Yukiya Amano bis Oktober einen neuen Generaldirektor bestimmen. Bis zum 5. September könnten Kandidaten für das Amt nominiert werden, hieß es am Donnerstag aus der Pressestelle der Behörde mit Sitz in Wien. Spätestens am 1. Jänner soll der Amano-Nachfolger dann das Amt antreten.

Der Japaner Amano war Ende Juli im Alter von 72 Jahren gestorben. Er hatte in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Amano leitete die IAEA knapp zehn Jahre.