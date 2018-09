Hunderte demonstrieren in Berlin gegen Staatsbesuch von Erdogan

In Berlin haben am Freitagnachmittag Hunderte Menschen gegen den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Am Potsdamer Platz versammelten sie sich zu einer Großdemonstration " Erdogan not welcome".

Teilnehmer trugen Plakate, die sich unter anderem gegen die Militäraktionen der Türkei in Syrien richteten. Auf anderen Plakaten war der Schriftzug "Türkische Demokratie" von einem Gitter überdeckt.