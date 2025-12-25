Honduras-Wahlen: Trumps Einmischung sichert Asfuras umstrittenen Sieg

Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte konservative Kandidat Nasry ⁠Asfura ist zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Honduras erklärt worden. Das teilte die Wahlbehörde am Mittwoch nach wochenlangen Verzögerungen mit. Asfura kam demnach auf 40,3 Prozent der Stimmen vor Salvador Nasralla mit 39,5 Prozent. Die Kandidatin der Regierungspartei LIBRE, Rixi Moncada, landete abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Die Entscheidung wurde jedoch nur von zwei der drei Wahlratsmitglieder gebilligt, was den Streit um das knappe Ergebnis weiter anheizt. "Honduras: Ich bin bereit zu regieren. Ich werde Sie nicht enttäuschen", schrieb der 67-jährige Politiker und frühere Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa nach der Bekanntgabe auf der Plattform X.