Homeoffice: Alle zurück ins Büro?

Zurück ins Büro: Was US-Konzerne wie Amazon, J. P. Morgan und Google seit geraumer Zeit versuchen, nämlich die Zahl der Homeoffice-Tage zurückzufahren und Arbeitnehmer an den Schreibtisch zu bringen, ist nunmehr auch in Deutschland zu beobachten: „VW schränkt Homeoffice ein“, titelt jüngst der Boulevard; 24.000 Mitarbeiter sollen in Bälde ins Büro zurückgeholt werden. Der Grund: Der Autobauer steckt in einer Krise. Und er will bzw. muss nicht nur sparen, sondern mit „persönlichem Austausch“ und „spontanen Gesprächen“ wieder mehr Kreativität und Team-Geist in den Konzern bekommen.

Ob die Strategie aufgeht, ist fraglich. Unabhängig davon stellt sich aber auch hierzulande die Frage: Gibt es einen Trend zu weniger Homeoffice-Tagen? Und wie gehen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Politik mit der Angelegenheit um?