Holocaustüberlebende Eva Schloss 96-jährig gestorben
Die aus Wien stammende Holocaustüberlebende Eva Schloss ist am Samstag im Alter von 96 Jahren in London gestorben. Das berichtet die Kathpress unter Berufung auf das Portal Jewish News.
Sie war eine enge Freundin von Anne Frank, lange nach Franks Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen wurde sie von deren Vater adoptiert. Als Mitgründerin und Ehrenpräsidentin des Anne Frank Trust setzte sich Schloss bis ins hohe Alter für die Erinnerung an die Shoah und Toleranz ein.
Schloss wurde 1929 als Eva Geiringer in Wien geboren. Mit ihrer jüdischen Familie floh sie vor den Nazis in die Niederlande und lernte in Amsterdam die gleichaltrige aus Deutschland geflüchtete Anne Frank kennen, mit der sie dann eng befreundet war.
Beide Familien mussten untertauchen, wurden jedoch verraten und deportiert. Vater und Bruder von Schloss wurden im Konzentrationslager (KZ) Auschwitz ermordet. Anne Frank, deren im Versteck geschriebenes Tagebuch später berühmt wurde, starb, kurz vor Kriegsende im KZ Bergen-Belsen.
Später Stiefschwester von Anne Frank
Franks Vater Otto heiratete 1953 in zweiter Ehe die Mutter von Schloss und adoptierte Eva. Diese ließ sich in London nieder, wo sie ihren Mann Zvi Schloss kennenlernte und die britische Staatsbürgerschaft annahm. 1990 gehörte sie zu den Gründern des Anne Frank Trust. Die Programme der Stiftung erinnern an den Holocaust. 2021 erhielt Schloss dann auch die österreichische Staatsbürgerschaft zurück.
Der britische König Charles III. würdigte die Verstorbene in einer Mitteilung: "Die Schrecken, die sie als junge Frau erlebte, sind unmöglich zu begreifen, und dennoch widmete sie den Rest ihres Lebens der Überwindung von Hass und Vorurteilen", so der Monarch. Er und seine Frau Camilla fühlten sich geehrt, Schloss gekannt zu haben.
Kommentare