Höchststand: Fast 4.000 Zivilisten 2018 in Afghanistan getötet

Die Zahl ziviler Opfer in Afghanistan hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. 2018 wurden bei Anschlägen und Gefechten 3.804 Zivilisten getötet und 7.189 weitere verletzt, wie die UN-Mission in Afghanistan ( UNAMA) und das UN-Menschenrechtsbüro am Sonntag mitteilten. Das waren elf Prozent mehr als 2017.

Terror von IS und Taliban

Die Hauptursachen für den Anstieg sind mehr Selbstmordanschläge und größer angelegte Angriffe, vor allem durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Außerdem sterben mehr Menschen durch Luftangriffe von Pro-Regierungskräften.

42 Prozent der zivilen Opfer wurden laut UNO durch Bomben getötet. Durch von Selbstmordattentätern eingesetzte, ferngezündete oder selbstauslösende Sprengsätze kamen 1.361 Menschen ums Leben.

Fast ein Viertel der getöteten Zivilisten waren Kinder. Mit 927 Todesopfern ist auch dieser Wert der höchste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Für 37 Prozent der zivilen Opfer macht der UN-Bericht die Taliban verantwortlich, für rund 25 Prozent den IS. Weitere 24 Prozent der zivilen Opfer gehen auf Regierungstruppen und ihre Verbündeten zurück.