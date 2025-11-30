"Hitler-Tonfall" von Jugend-Kandidaten: AfD vermutet Provokateur

Auch der frisch gewählte Chef des AfD-Nachwuchses Generation Deutschland, Jean Pascal Hohm, hatte am Tag nach dem Kongress noch keine Antwort auf die Frage, wer denn dieser auffällige Parteifreund gewesen sein könnte. „Egal ob linker Provokateur, V-Mann oder einfach verrückt - wer so auftritt, hat in der AfD und ihrer Jugendorganisation nichts verloren“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Der Auftritt von Alexander Eichwald hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, bei Aufnahmegesprächen genau hinzuschauen, wen man in die Partei aufnimmt und wen nicht.“ Fuchtelnder Zeigefinger und Hitler-Ton Eichwald hatte mit einem an Hitler oder dessen Propagandaminister Joseph Goebbels erinnernden Tonfall für Verwirrung und Kritik im Saal gesorgt. Er sprach die Teilnehmer mit „Parteigenossen und -genossinnen“ an und rief in den Saal: „Die Liebe und Treue zu Deutschland teilen wir uns hier gemeinsam“ und „es ist und bleibt unsere nationale Pflicht, die deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen“.

AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla (links) und der frisch gewählte Chef der neuen Jugendorganisation Generation Deutschland, Jean Pascal Holm, rätselten über den Auftritt des Gegenkandidaten Alexander Eichwald.

Eichwald bewarb sich mit seiner Rede um einen Posten im Vorstand der frisch gegründeten Generation Deutschland. Er unterlag zwar deutlich gegen Mitbewerber Alexander Claus, bekam aber immerhin 12 Prozent der Stimmen.

AfD-intern und im Netz kam eine lebhafte Diskussion in Gang: Ein Redner im Saal stellte laut die Frage, ob Eichwald ein V-Mann des Verfassungsschutzes sei. Gefragt wurde auch, ob es sich um eine provokative Satire-Aktion handele - und wer hinter einer solchen Aktion stecken könnte. Parteiausschluss nach Auftritt? AfD-Chef Tino Chrupalla kündigte eine Prüfung der Daten und Mitgliedsrechte Eichwalds an, der erst seit Oktober Mitglied der NRW-AfD in Herford sein soll. Mit Inhalt sowie Art und Weise seines Bewerbungsvortrags habe sich Eichwald von den Grundsätzen der Partei distanziert, was der Bundesvorstand missbillige, so Chrupalla.