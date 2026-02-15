Sicherheitskonferenz

"Schändlich" und "beschämend": Hillary Clinton attackiert Trump scharf

Die ehemalige US-Außenministerin hält von Trumps Versuch, die Ukraine zu Kapitulationsabkommen mit Putin zu zwingen, relativ wenig.
15.02.2026, 06:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Hillary Clinton lächelt in einer Menschenmenge, gekleidet in einem hellen Blazer mit Perlenbesatz.

Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat Präsident Donald Trumps Haltung zur Ukraine als "schändlich" bezeichnet. "Ich halte den Versuch, die Ukraine zu einem Kapitulationsabkommen mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu zwingen, für beschämend", sagte die 78-Jährige auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Putin erhört Trumps Bitte: Russland stimmt begrenzter Waffenruhe zu

Entweder verstehe Trump das Leid der Ukrainer nicht, oder es sei ihm gleichgültig, sagte die einstige Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten. Die Ukraine kämpfe an der Front für Demokratie und Freiheit, verliere dabei Tausende Menschen und werde durch die Besessenheit eines einzelnen Mannes zerstört, sie zu kontrollieren, sagte Clinton. Der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland begann vor fast vier Jahren auf Befehl Putins.

Selenskij wirbt für NATO-Beitritt: "Haben die größte Armee Europas"
Stocker: "Österreich soll zu den Gewinnern der neuen Weltordnung zählen"

Clinton und ihr Ehemann, der frühere Präsident Bill Clinton, sind Kritiker von Trumps Politik. Hillary Clinton war im Präsidentschaftswahlkampf 2016 dessen Kontrahentin und unterlag Trump bei der Wahl.

Donald Trump Wladimir Putin Ukraine
Agenturen, best  | 

Kommentare