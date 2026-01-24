Neos nominieren Helmut Berger für EU-Rechnungshof

Diesen Sommer endet die Amtszeit von Helga Berger (53) im EU-Rechnungshof, wo sie seit 2020 tätig ist. Ihr soll Helmut Berger (68) nachfolgen, wird dem KURIER am Samstag von den Neos bestätigt. Dafür muss er erst von der Regierung nominiert werden und sich einem Hearing in Brüssel stellen.

Helmut Berger war bis 2022 elf Jahre lang Leiter des Budgetdienstes der Parlamentsdirektion. Dieser unterstützt den Nationalrat bei der Beratung, Beschlussfassung und Kontrolle der Haushaltsführung des Bundes. Zuvor war der promovierte Jurist und Wirtschaftsuni-Absolvent 24 Jahre lang bis 2012 im Rechnungshof tätig.