Helfer inmitten der Gewalt: "Da haben sie das Feuer eröffnet"

Die Lage hatte sich im Mai aufgeschaukelt. Deshalb saß Georg Geyer nun mit einer Wasserflasche und seinem Mobiltelefon in einer Ecke. Er war in einem Haus in der "waffenfreien" Stadt Bambari, im Herzen der Zentralafrikanischen Republik (ZAR). Und wie die meisten der 40- bis 50.000 Einwohner wartete er darauf, bis draußen die Schießereien endeten.

"In der Zentralafrikanischen Republik kann man nie wissen, was als Nächstes passiert", sagt Geyer. Wie genau die Gefechte begannen, weiß er nicht. Berichten zufolge wurden kurz davor zwei Leichen südlich der Stadt gefunden. Offenbar hatte sich daraufhin wieder einmal eine Gruppe nicht an den Deal gehalten, in der Stadt auf Gewalt zu verzichten. In diesem Fall war es die muslimische " Seleka", die deshalb in der Folge auch mit den Blauhelmen aneinandergeriet. Wochenlang wurde auf den staubigen Straßen zwischen den Ziegelhäusern geschossen.

Draußen knattern nur die Maschinen einer Baustelle, als Geyer zwei Monate später im Büro von Ärzte ohne Grenzen in der Wiener Innenstadt vom Erlebten in der ZAR erzählt. Bambari, die viertgrößte Stadt des Landes, sei ein "Pulverfass". Es liegt an der Frontlinie eines Konflikts, und an einem Fluss. Auf der einen Seite der Brücke sitzt die christliche, auf der anderen die muslimische Konfliktpartei, in der Mitte sitzen die internationalen Peacekeeper.