"Harte Konsequenzen": Weber droht Orban

Kritik an Österreich

Die grüne EU-Abgeordnete Judith Sargentini glaubt nicht an einen Ausschluss der Fidesz-Partei des ungarischen Präsidenten Viktor Orban aus der EVP. Die Holländerin Sargentini warf am Dienstag Österreich und Rumänien vor, eine Hinhaltetaktik beim Prozess in diesem Bereich an den Tag gelegt zu haben. Sie ist Berichterstatterin des EU-Parlaments zum Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn.