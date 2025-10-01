Terrorverdacht: Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin drei mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas festnehmen lassen. Sie sollen Waffen für mögliche Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland beschafft haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.

Wie der Spiegel berichtet, soll es sich um einen 36-jährigen Deutschen libanesischer Herkunft, einen 43-jährigen gebürtigen Libanesen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie einen 44 Jahre alten Deutschen, der aus Syrien stammt, handeln.

Anti-Terror-Fahnder sollen beobachtet haben, wie sich die drei Beschuldigten am Mittwoch zur Waffenübergabe trafen. Die Einsatzkräfte griffen zu und stießen auf funktionsfähige Waffen.