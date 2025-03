Hamas fordert Aufnahme von Waffenruhe-Gesprächen, positive Signale aus Israel

Die radikal-islamische Hamas hat eine sofortige Aufnahme der Gespräche über die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Die Forderung teilte sie am Sonntagfrüh in einer Erklärung mit. Zuvor hatte ein Sprecher bereits mitgeteilt, dass es "positive Anzeichen" für einen möglichen Beginn von Verhandlungen gebe.

"Wir bekräftigen unsere Bereitschaft, an den Verhandlungen der zweiten Phase in einer Weise teilzunehmen, die den Forderungen unseres Volkes entspricht, und wir rufen zu verstärkten Anstrengungen auf, um dem Gazastreifen zu helfen und die Blockade gegen unser leidendes Volk aufzuheben", so Hamas-Sprecher Abdel-Latif Al-Qanoua. Eine Delegation der Hamas führt derzeit in Kairo Gespräche über die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen mit Vermittlern aus Ägypten und Katar.

Neben der Hamas signalisierte auch Israel, sich auf die nächste Phase der Verhandlungen um die Weiterführung der Waffenruhe vorbereiten zu wollen. "Israel hat die Einladung der von den USA unterstützten Vermittler angenommen und wird am Montag eine Delegation nach Doha entsenden, um die Verhandlungen voranzutreiben", teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit.

Pläne für Ende des Krieges sollen ausgehandelt werden

Das am 19. Jänner in Kraft getretene Waffenruheabkommen für den Gazastreifen sieht unter anderem vor, dass die verbleibenden 59 Geiseln (24 Lebende, 35 Leichen von Verschleppten), die sich immer noch in der Gewalt der Hamas befinden, in einer zweiten Phase freigelassen werden sollen. In dieser zweiten Phase sollen auch Pläne für ein Ende des Krieges ausgehandelt werden. Die erste Phase der Waffenruhe endete vergangene Woche. Kurz darauf verhinderte Israel die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen und forderte die Hamas auf, die verbleibenden Geiseln freizulassen.