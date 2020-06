Wirbel um Sanktionen-Sager

Gegenüber dem KURIER stellt Hahn nun klar: „Der Titel reflektiert keinesfalls meine Position bzw. das, was ich gesagt habe. Ich habe vielmehr mehrfach betont, dass jedes Land autonom entscheiden kann, welchen Weg es einschlägt.“ Serbien selbst sehe seine Zukunft in der EU, betont Hahn – „und das unterstützen wir“.

Allerdings werde man auch genau darauf achten, dass alle Voraussetzungen für einen Beitritt erfüllt sind – auch in der Außenpolitik. „Die Kandidaten müssen schrittweise ihre Positionen mit jenen der EU in Einklang bringen und spätestens zum Zeitpunkt des Beitritts voll übernehmen“, sagt Hahn. „Das gilt selbstverständlich auch für Serbien.“

Ministerpräsident Aleksandar Vucic bekräftigte beim Treffen am Donnerstag, dass Serbien vorhabe, auf dem Weg Richtung EU zu bleiben: „ Serbien führt keine doppelte oder dreifache Politik. Unser strategisches Ziel ist die EU-Eingliederung.“ Belgrad hat in den vergangenen Monaten wiederholt seine Unterstützung für eine geeinte Ukraine inklusive der Krim bekräftigt – an Sanktionen gegen den wichtigen Partner Russland will man sich aber trotzdem (noch) nicht beteiligen.