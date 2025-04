Trotz Haftbefehls: Netanjahu in Ungarn eingetroffen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist trotz eines Internationalen Haftbefehls in Ungarn eingetroffen.

Er landete am Donnerstag kurz nach 2.30 Uhr am Flughafen von Budapest, wo er von Ungarns Verteidigungsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky begrüßt wurde. "Willkommen in Ungarn, Benjamin Netanyahu", schrieb Szalay-Bobrovniczky auf Facebook. Anschließend soll Netanyahu von seinem Kollegen, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, empfangen werden.