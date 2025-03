Aus Guantanamo freigelassener Migrant: „Habe jeden Tag geweint“

Von Valentina Luger

Mit gefesselten Händen und Füßen habe man José Daniel Simancas Rodríguez in ein Flugzeug gebracht. Er sei im Glauben gewesen, man bringe ihn nach Miami. Einige Stunden später sei er in Guantanamo Bay, Kuba gelandet.

Simancas war einer von 177 Venezolanern, die von den Vereinigten Staaten zum Stützpunkt der US-Navy deportiert wurde. Er berichtet der CNN von kompletter Isolierung, kleinen Mengen Essen und Suizidgedanken während seines 15-tägigen Aufenthalts.

Gebaut, um zu strafen

Das Gefangenenlager wurde 2001 auf Anweisung des damaligen US-Präsidenten George W. Bush als Reaktion auf den Terroranschlag des 11. September gebaut. Der Plan war es, mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten. Seit der Errichtung vor 24 Jahren berichten ehemalige Insassen von grausamer Folter.

Trumps demokratische Vorgänger Barack Obama und Joe Biden hatten angekündigt, das Lager schließen zu wollen. Beide scheiterten mit dem Vorhaben am Kongress. 16 Jahre später kämpfen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International noch immer um die Einlösung dieses Versprechens.

Die Human Rights Watch sieht die Verschleppung nach Guantanamo Bay als eine Waffe in Trumps Kampf gegen illegale Migration. Bereits im Wahlkampf kündigte er an, hart gegen Einwanderer ohne Papiere vorzugehen. Bis zu 30.000 Migranten will er in Guantanamo unterbringen.

Zustände in Guantanamo

Der 30-jährige fünffache Familienvater spricht davon, komplett isoliert gewesen zu sein. Das einzige Geräusch, das er wahrnehmen konnte, sei das Geschrei anderer Insassen gewesen.

Mit gefesselten Händen und unter ständiger Überwachung, habe er während seiner 15-tägigen Gefangenschaft zwei Mal duschen dürfen. Die Erinnerungen an den Hunger sind für Simancas am stärksten. Er erzählt, das Teller abgeschleckt zu haben, nicht weil das Essen so lecker war, sondern wegen dem großen Hunger.