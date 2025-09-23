Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der höchste muslimische Geistliche Saudi-Arabiens, Großmufti Sheikh Abdelaziz al-Sheikh, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte der Königshof der Staatsagentur SPA zufolge mit. Das Königreich und Muslime weltweit hätten mit ihm einen "bedeutenden Gelehrten" verloren, der wichtige Beiträge zum Islam, für Muslime und die Wissenschaft geleistet habe, hieß es. Die Trauerfeier soll heute am Nachmittag in der Großen Moschee von Riad stattfinden.

1943 in Mekka geboren Al-Sheikh wurde 1943 in der für Muslime heiligen Stadt Mekka geboren. Er wuchs als Waisenkind auf und erblindete als junger Mann. Er studierte islamisches Recht, predigte an Moscheen in Riad und veröffentlichte unter anderem Fatwas, also Gutachten zu religiösen Fragen als eine Art Anleitung für Muslime im Alltag. Das Amt des Großmuftis bekleidete er seit 1999. Die Gesellschaft Saudi-Arabiens ist geprägt vom Wahhabismus, einer extrem konservativen und puritanischen Lesart des Islam. Als dessen Vertreter wurde al-Sheikh zu einer Art Gegengewicht zum faktischen Herrscher des Landes, Kronprinz Mohammed bin Salman. Dieser treibt einen Reformkurs eines eher "moderaten Islams" voran, in dem einige der strengen Vorschriften für das öffentliche Leben gelockert wurden, etwa zur strikten Trennung von Männern und Frauen oder zur Unterhaltung - gegen religiösen Widerstand.