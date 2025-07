Großbritannien könnte künftig Asylwerber abweisen

879 Personen am Montag, 440 am Dienstag, 178 am Mittwoch. Insgesamt haben in den vergangenen sechs Monaten 20.000 Personen die prekäre Reise auf überladenen Schlauchbooten auf sich genommen, um von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Diese Zahl ist nicht nur um die Hälfte höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – sie macht auch deutlich, dass Premierminister Keir Starmer weit davon entfernt ist, sein Wahlversprechen „Stop The Boats“ einzulösen. Doch nun könnte es zu einem drastischen neuen Projekt kommen, wie der Daily Telegraph berichtet.