Großbritannien: EU-Wahlen ohne Wahlkampf

Denn Großbritannien nimmt jetzt quasi wider Willen an diesen Europwahlen teil. Regierung und Parlament in London haben es nicht geschafft, rechtzeitig eine Einigung über ein EU-Austritts-Abkommen zustandezu bringen. Daher muss das Land die Wahlen durchführen, obwohl Premierministerin Theresa May noch vor wenigen Monaten genau das kategorisch ausgeschlossen hat. Der hohe Favorit und bereits jetzt programmierte Sieger dieser Wahlen ist Nigel Farage. In Umfragen liegt seine Brexit-Partei mit 30 Prozent der Stimmen klar in Führung. Damit wird die Brexit-Partei die stärkste britische Fraktion im kommenden EU-Parlament werden. Von den zu vergebenden 73 britischen Abgeordnetensitzen dürfte sie an die 20 bekommen. Farage, dem passionierten EU-Gegner, steht also eine dritte ausgesprochen gut bezahlte Periode in Brüssel und Strassburg ins Haus. Ob er und seine Mitstreiter allerdings jemals an einer Sitzung des neuen EU-Parlaments teilnehmen werden, ist mehr als ungewiss. Schließlich hat sich ja die Premierministerin mit den EU-Spitzenvertretern darauf geeinigt, den britischen EU-Austritt bis spätestens Oktober durchzuziehen. Wie das allerdings vor sich gehen soll, ist weiterhin völlig ungewiss.