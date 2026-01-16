Musks KI zieht sogar die Mutter seines 13. Kindes aus

Ashley St. Clair und Elon Musk kennen einander von X, das sollte einen nicht überraschen. St. Clair ist Influencerin und Podcasterin, sie verachtet Wokeness und die Linke. Musk, der reichste Mann der Welt, schien das vor einigen Jahren anzuziehen: Er schrieb sie an, man traf sich, neun Monate später kam klein Romulus auf die Welt. Mittlerweile führt St. Clair einen juristischen Feldzug gegen den Vater ihres Kindes. Zunächst ging es um die Vaterschaft, später ums Sorgerecht, mittlerweile hat der Zwist eine gesellschaftspolitische Dimension. Musks X-interne KI Grok hat es Usern ermöglicht, Nacktbilder von St. Clair zu generieren; darunter KI-Aufnahmen, die sie mit Sperma bedeckt oder als entkleidetes Kind zeigen. Dagegen hat die 27-Jährige nun geklagt.

Die Causa erzählt nicht nur etwas über Musks Privatleben, sondern auch viel über das Weltbild des reichsten Mannes der Welt. Seit drei Wochen schlägt ihm international Kritik entgegen, weil seine KI Grok per simplem Prompt Bilder anderer User in Nacktbilder verwandelt. Auch kinderpornografisches Material kann so erstellt werden kann.

Musk, der Pronatalist Das ist kein Lapsus, sondern ein bewusst gewähltes Geschäftsmodell. X versucht so Nutzer zu gewinnen, denn alle anderen KI-Anbieter verbieten das explizit. Der Modus entspricht aber nicht nur Musks Vorstellung von grenzenloser Meinungsfreiheit, die ja auch bisher schon Strafbares ermöglichte, etwa Beleidigungen oder Diffamierungen. Er passt auch zum Frauenbild des reichsten Mannes der Welt, der sich selbst als Pronatalist versteht. Die Bewegung, der auch viel andere Silicon-Valley-Milliardäre wie etwa Peter Thiel anhängen, fürchtet den Untergang der (westlichen) Welt durch den Geburtenrückgang. Musk versucht den in Eigenregie zu bekämpfen: Er hat darum 14 Kinder mit vier verschiedenen Müttern, manche davon per Leihmutterschaft ausgetragen.