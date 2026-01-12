Grönland nach US-Drohungen: "Können das in keiner Weise akzeptieren"

Die grönländische Regierung hat angesichts von US-Drohungen eine Verteidigung der Insel durch das nordatlantische Verteidigungsbündnis NATO gefordert. "Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark", teilte die Regierung in Nuuk am Montag in einer Erklärung mit. Die grönländische Regierung werde "ihre Bemühungen verstärken, die Verteidigung Grönlands unter der Schirmherrschaft der NATO zu gewährleisten". Sie werde diesbezüglich mit Dänemark zusammenarbeiten.

Grönland: "In keiner Weise akzeptieren"

"Die Vereinigten Staaten haben erneut ihren Wunsch bekräftigt, Grönland zu annektieren. Die Regierungskoalition in Grönland kann dies in keiner Weise akzeptieren", bekräftigte das Kabinett in Nuuk. Die Stellungnahme von sechs europäischen NATO-Staaten zur Unterstützung Grönlands wertete es "sehr positiv". Man wolle nun "mit Dänemark zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Dialog und die Weiterentwicklung der grönländischen Verteidigung im Rahmen der NATO-Kooperation stattfinden".