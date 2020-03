Griechenland will 500 Geflüchtete auf Schiff vor Lesbos unterbringen

Die Insel Lesbos ist seit Langem ein zentraler Schauplatz der Flüchtlingskrise in Europa. Im für weniger als 3.000 Menschen ausgelegten Flüchtlingslager Moria leben mehr als 19.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen. Am Dienstag hatten sich Hunderte Menschen aus dem Lager auf den Weg in den Hafen gemacht, da sie hofften, an Bord des Schiffs gehen zu können. Einige von ihnen lieferten sich Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften, die versuchten, die Menschen zurückzudrängen.

Seit der türkischen Grenzöffnung zur EU in der vergangenen Woche haben tausende weitere Flüchtlinge versucht, die türkisch-griechische Grenze zu passieren. Seit dem Wochenende hinderten griechische Grenzschützer mehr als 24.000 Menschen am Übertreten der Grenze. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks hielten auch Inselbewohner Flüchtlinge in Schlauchbooten davon ab, an Land zu gehen.