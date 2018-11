Griechenland: Durch die Krise bleiben Taschen und Teller leer

Steuererhöhung, Privatisierung, Liberalisierung der Märkte - mit diesen Maßnahmen kämpft Griechenland seit zehn Jahren gegen die Pleite. Auferlegt wurden sie von den Gläubigern des Landes, das seit 2008 finanziell kaum mehr auf die Beine kommt. Mit massiven Folgen, wie eine Untersuchung des Transnational-Instituts ( TNI) mit Sitz in Amsterdam nun zeigt.

Armut auf dem Land

Demnach ist die Armut auf dem Land so hoch, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln nicht mehr gewährleistet ist. Nahrungsmittel sind zwar vorhanden, werden allerdings oft importiert und sind für viele Verbraucher dadurch zu teuer. In griechischen Supermärkten findet sich deutsches Joghurt, ebenso wie holländischer Käse - und das alles zu Preisen, die deutlich über denen in den Herkunftsländern liegen. Das hat vor allem in ländlichen Regionen dramatische Folgen.