Sozialist Grégoire ist neuer Bürgermeister von Paris

Der sozialistische Politiker Emmanuel Grégoire ist vom Stadtrat in Paris zum neuen Bürgermeister der französischen Hauptstadt gewählt worden. Eine Woche nach seinem Sieg bei der Kommunalwahl erhielt der 48-Jährige am Sonntag 103 Ja-Stimmen im 163 Mandatsträger zählenden Rat. Er hatte sich im Kampf um das Pariser Rathaus in der Stichwahl gegen die konservative Kandidatin, die ehemalige Kulturministerin Rachida Dati, klar durchgesetzt.

Somit wird Paris auch künftig von einem Politiker der Linken regiert. Grégoire war lange als Stellvertreter der scheidenden Bürgermeisterin Anne Hidalgo tätig und hatte im Wahlkampf erklärt, deren klima- und fahrradfreundliche Politik fortsetzen zu wollen. Dati war vom Präsidentenlager unterstützt worden; sie muss sich ab September in einem Korruptionsprozess vor Gericht verantworten.