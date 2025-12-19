Ehemaliger Rennfahrer stirbt bei Flugzeugabsturz in den USA

Beim Absturz eines Geschäftsflugzeugs im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Medienberichten sieben Menschen gestorben. Die Berichte beriefen sich auf Behördenangaben. Auch der Statesville Regionalflughafen sprach auf Facebook von sieben Toten.

Ex-Rennfahrer kam bei Absturz ums Leben

Warum das Flugzeug im Osten der Vereinigten Staaten abstürzte, blieb zunächst unklar. Der Nascar-Sportverband teilte auf seiner Webseite unter Berufung auf die Familie des ehemaligen Nascar-Rennfahrers Greg Biffle mit, dieser sei bei dem Absturz ums Leben gekommen. Darüber hinaus seien seine Frau und die beiden Kinder des Paars gestorben. Nascar veröffentlichte dazu ein Statement der betroffenen Familien der sieben Todesopfer.