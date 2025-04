Tragischer Flugzeugabsturz: Sechs Polizisten sterben bei Übungsflug

Die Maschine, die im Rahmen eines Fallschirmtrainings im Einsatz war, stürzte gegen 8.25 Uhr Ortszeit rund 100 Meter vor dem Ufer in den Golf von Thailand.

Bei einem tragischen Flugzeugunglück vor der thailändischen Küstenstadt Cha-am sind am Donnerstagmorgen sechs Polizisten ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Behörden handelte es sich um einen Testflug der thailändischen Polizei . An Bord befanden sich sechs Beamte, darunter auch der Pilot. Vier der Insassen starben unmittelbar beim Aufprall, zwei weitere erlagen wenig später ihren schweren Verletzungen. Die Identitäten der Opfer wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Mehrere Fischer in der Umgebung beobachteten den Absturz und verständigten umgehend die Notdienste. Auch Gäste nahegelegener Hotels wurden Augenzeugen des Unglücks. Bilder und Videos, die mittlerweile in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen Trümmerteile der Maschine im Wasser sowie Rettungskräfte bei der Bergung. Die Einsatzkräfte standen dabei vor großen Herausforderungen – das Wrack lag weit vor der Küste, die Strömung erschwerte zusätzlich die Bergungsarbeiten.

Polizeichef kündigt Untersuchung an

Thailands nationaler Polizeichef Kittirat Phanphet reiste noch am selben Tag persönlich zur Unglücksstelle. In einem ersten Statement kündigte er eine umfassende Untersuchung zur Absturzursache an. Warum die Maschine ins Meer stürzte, ist derzeit noch unklar.