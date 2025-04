Grab von Papst Franziskus laut Vatikan ab Sonntag zugänglich

Bereits ab Sonntag können Gläubige die letzte Ruhestätte von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore besuchen. Das teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls am Donnerstag laut Kathpress mit. Das schlichte Grabmal aus weißem Marmor aus Ligurien befindet sich im linken Seitenschiff der Basilika. Beigesetzt wird der Pontifex dort am Samstag.