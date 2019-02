Gorbatschow warnt neuem Raketen-Wettlauf

Der sowjetische Ex-Staatspräsident Michail Gorbatschow (87) hat vor einem Aus des INF-Vertrags gewarnt. Der Vertrag regelt bisher das Verbot landgestützter atomar bestückbarer Mittelstreckenwaffen. Es bestehe die Gefahr eines neuen Wettrüstens, schrieb der Ex-Sowjetpräsident in einem Beitrag der Moskauer Zeitung Wedomosti.

"Darunter leidet die Sicherheit aller Länder – die der USA eingeschlossen", mahnte er. "Und alle verstehen, dass eine neue Runde eines Raketen-Wettlaufs noch gefährlicher werden kann." Gorbatschow hatte den Vertrag 1987 mit US-Präsident Ronald Reagan (1911-2004) unterzeichnet.

Zerstörerische Tendenzen

Gotbatschow sehe gefährliche zerstörerische Tendenzen in der Weltpolitik, schrieb Gorbatschow. So wollten die USA mit dem Ausstieg aus dem Abkommen ihr Streben nach "absoluter militärischer Überlegenheit" fortsetzen und sich von allen Einschränkungen in Rüstungsfragen lossagen. Gorbatschow rief die US-Politik auf, sich für eine Rettung des Abkommens einzusetzen. Die Kündigungsfrist läuft im August aus.