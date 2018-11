Streit um Gibraltar: Steuer- und Schmuggeloase im Visier

Dabei geht es vor allem um wirtschaftliche Fragen. Schließlich ist das relativ wohlhabende Gibraltar für die benachbarten Regionen Südspaniens nicht nur attraktiver Arbeitsmarkt, sondern auch ständiges Ärgernis.

Schließlich nützt Gibraltar ausgesprochen großzügig seine steuerlichen Privilegien als britisches Überseeterritorium. Zahlreiche internationale Konzerne, darunter viele aus der Glücksspiel- und Finanzbranche, sind in Gibraltar registriert. Dazu kommen Unternehmen, die ihre eigentlichen Aktivitäten jenseits der Grenze in Spanien setzen, aber aufgrund steuerlicher Vorteile in Gibraltar residieren. Spanien will erreichen, dass das britische Territorium sich in Steuerfragen endlich kooperativ zeigt.

Doch die niedrigen Steuern betreffen nicht nur multinationale Unternehmen, sondern auch die spanischen Konsumenten in der Umgebung. Schließlich sind dadurch einige Konsumgüter in Gibraltar um so viel billiger als in Spanien, dass es sich lohnt, sie im großen Stil zu schmuggeln. Allen voran Zigaretten. Auch um Fischereirechte und Verschmutzung des Meerwassers wird ständig gestritten.