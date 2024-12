Ghana: Oppositionskandidat ist neuer Präsident

Die Wahlkommission in Ghana hat den Oppositionskandidaten John Dramani Mahama zum Sieger der Präsidentenwahl vom Samstag erklärt. Zu diesem Zeitpunkt am Montagabend (Ortszeit) waren 267 von 276 Wahlbezirken ausgezählt - an dem Ergebnis hätte auch eine Niederlage des 66-Jährigen in den verbliebenen Bezirken nichts mehr geändert. Zu diesem Zeitpunkt entfielen bereits 56,5 Prozent der Stimmen auf Mahama, der damit im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit erreichte.