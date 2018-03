Gewalt in Gaza: Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats

Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee wurden am Freitag mindestens 15 Palästinenser getötet, einer von ihnen schon vor Beginn der Proteste am frühen Morgen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Alle Toten waren Männer zwischen 18 und 34 Jahren. Rund 1.400 Demonstranten wurden zudem an der Grenze zu Israel verletzt, die meisten durch Tränengas