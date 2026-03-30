Gewalt gegen CNN-Journalisten: Israels Armee bestraft Bataillon

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Nach Gewalt israelischer Soldaten gegen Journalisten des US-Fernsehsenders CNN im besetzten Westjordanland hat die Armeeführung ein ganzes Reservebataillon vom Dienst suspendiert. Das Bataillon werde einem Prozess zur Stärkung seiner "fachlichen und ethischen Grundlagen" unterzogen, teilte das Militär mit. Ein CNN-Team hatte die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler und die Errichtung eines illegalen Außenpostens dokumentieren wollen, als sie nach eigenen Angaben von israelischen Soldaten angegriffen und gewaltsam festgesetzt worden waren.

Schwere Vorwürfe gegen israelische Soldaten CNN filmte den Vorfall. Korrespondent Jeremy Diamond hatte auf X geschrieben, die Soldaten hätten einen Fotografen angegriffen und sein Team festgehalten. Laut dem internationalen Presseverband Foreign Press Association (FPA) hatten sich die Journalisten deutlich ausgewiesen. Die Soldaten aber hätten wiederholt versucht, die Aufnahmen zu verhindern. Einer der israelischen Soldaten habe daraufhin einen CNN-Journalisten in den Würgegriff genommen, ihn zu Boden geworfen und seine Kamera beschädigt.

Der Verband sprach von einem direkten Angriff auf die Pressefreiheit. Die israelische Armeeführung leitete eine Untersuchung zu dem Vorfall ein. Die beispiellose Suspendierung eines ganzen Bataillons solle als Abschreckung unter den Soldaten dienen, schrieb das israelische Nachrichtenportal ynet. Die Soldaten des Bataillons seien "schockiert über die Kollektivstrafe" gewesen. Eine solche Einheit umfasst in aller Regel mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten.