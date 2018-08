Georgiens langer Weg nach Westen

Surrealer Alltag an einer Grenze, die keine ist

Einen hat es beim Holzsammeln erwischt, einen anderen, als er in den Fluss vor seinem Haus schwimmen ging: Wer direkt an der Trennlinie zwischen Georgien und Südossetien wohnt, kann jederzeit eine russische Patrouille vor sich haben, die ihn mir nichts dir nichts festnimmt. Alltag an der Waffenstillstandslinie zwischen südossetisch und georgisch kontrolliertem Gebiet.

Vor genau zehn Jahren war der Krieg um die abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien erneut eskaliert. Nach Wochen gegenseitiger Scharmützel und einer über Monate laufenden Aufstockung der Truppen entlang der inner-georgischen Grenze versuchten georgische Truppen, Südossetien zurück zu erobern. Das ging nach hinten los. Russische Truppen rückten in Folge von Abchasien und Südossetien aus tief auf georgisches Gebiet vor. Es kam zu ethnischen Säuberungen.

Der Spuk dauerte nur wenige Tage; aber es war ein historischer Krieg: Es war der erste Einmarsch russischer Truppen in einen völkerrechtlich anerkannten anderen Staat seit Ende des Zweiten Weltkrieges – und andere Kriege sollten folgen. Stichwort: Ukraine. Und: Es war die erste Militäraktion Russlands, die von russischen Medien nach Vorbild der US-Kriege im Irak oder in Afghanistan breit inszeniert wurde.

Beendet wurde der Krieg schließlich am 12. August 2008 mit einem Waffenstillstand. Bald danach kontrollierten EU-Beobachter die Linie – die sich allerdings seither scheibchenweise zugunsten Südossetiens verschiebt. Da sind dann plötzlich der Holzsammelplatz oder der Badeplatz am Fluss auf der anderen Seite der Waffenstillstandslinie – und Einheimische auf einmal in der Hand der russischen Armee.

Zwar sind Südossetien und Abchasien nicht international anerkannt (nur Russland erkennt sie als Staaten an), aber dafür von der russischen Armee umso besser bewacht. Etwa 4000 Mann hat Russlands Armee alleine in Südossetien, das etwa so groß ist wie das Burgenland.

Es sind alltägliche Probleme, die die EU-Mission hier zu lösen versucht. 200 Mann aus allen EU-Staaten sind an der Linie stationiert. Um den Waffenstillstand zu überwachen, aber auch, wie einer der Beobachter sagt, um „sich darum zu kümmern, dass das Leben hier möglichst normal funktioniert.“

Das wichtigste friedensstiftende Instrument der EU-Mission ist ein Telefon – mit einer direkten Verbindung zu den russischen Truppen auf der anderen Seite. So lassen sich die meisten Probleme rasch lösen. Die verhafteten Grenzgänger etwa kommen meistens sehr rasch wieder nach Hause. 2000 Rubel Strafe, etwa 30 Euro, kassieren die Stellen auf der anderen Seite. Das geht so flott und formlos, das viele ein lukratives Entführungs-Business dahinter vermuten.

Aber schließlich geht es nicht darum, die meist seltsamen Praktiken auf der anderen Seite zu kontrollieren, sondern den Bewohnern in Dörfern, die die Grenze einfach zerschnitten hat, ein einigermaßen normales Leben zu ermöglichen. Da muss Gemüse und Obst über die Grenze geliefert, oder die alte Tante auf der anderen Seite besucht werden. Das ist der Alltag, und dass der funktioniert hängt – wie von den Dorfbewohnern zu erfahren ist – vor allem von den Launen der russischen Grenzschützer ab.