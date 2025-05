"Mehrheitlich Kinder und Frauen": 40 Tote durch israelische Angriffe in Gaza

Am Sonntag erklärte die israelische Armee, im Rahmen einer neuen verstärkten Offensive zur Zerschlagung der militanten Palästinenserorganisation Hamas "umfassende Bodeneinsätze" im gesamten Gazastreifen begonnen zu haben.

Die Getöteten seien "mehrheitlich Kinder und Frauen", sagte der Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, Mahmoud Bassal , am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Zudem seien dutzende Verletzte in Spitäler eingeliefert worden. Mehrere Gebiete des Gazastreifens wurden laut Bassal seit 1.00 Uhr morgens (Mitternacht MESZ) von Israels Armee angegriffen.

22 Länder fordern von Israel "vollständige" Wiederaufnahme von Hilfen

Die teilweise Wiederaufnahme von Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist international als unzureichend angeprangert worden. Die Außenministerien von Österreich und 21 weiteren Ländern forderten Israel am Montag zu einer vollständigen Wiederaufnahme der Hilfen auf. Das teilte das Außenministerium in Wien Montagabend der APA mit.

Frankreich, Großbritannien und Kanada drohten Israel mit "konkreten Maßnahmen". Sie würden angesichts des "ungeheuerlichen" Vorgehens der israelischen Regierung im Gazastreifen nicht tatenlos zusehen. Nach israelischen Angaben erreichten am Montag fünf UNO-Lastwagen den Gazastreifen.