Bericht: Mindestens 14 Tote bei israelischem Angriff - auch Journalisten

Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter mehrere Journalisten. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von drei getöteten Journalisten, andere Berichte sprachen sogar von fünf.

Laut Wafa war unter den bei dem Vorfall im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis Getöteten ein Kameramann des palästinensischen Fernsehens. Auch Sanitäter seien zu Tode gekommen. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete, auch ein Kameramann des Senders sei tödlich getroffen worden. Auch eine Journalistin sei unter den Todesopfern. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.