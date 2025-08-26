"Missgeschick": Netanjahu bedauert Angriff auf Spital

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat "tiefes Bedauern" wegen des tödlichen Angriffs auf ein Spital im Gazastreifen geäußert, bei dem am Montag auch fünf Journalisten ums Leben gekommen waren. Es habe sich um ein "tragisches Missgeschick" gehandelt, teilte Netanjahu mit. Er äußerte sich, nachdem selbst Verbündete wie US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an dem Vorfall mit 19 Toten im Nasser-Spital von Khan Younis formuliert hatten.

Trump: "Bin darüber nicht glücklich" "Ich bin darüber nicht glücklich. Ich will das nicht sehen. Gleichzeitig müssen wir diesen Alptraum beenden", sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Sein französischer Kollege Emmanuel Macron sprach von einem "unerträglichen" Angriff. UNO-Generalsekretär António Guterres forderte eine "sofortige, unparteiische Untersuchung" der Tötungen. Einem Sprecher zufolge verurteilte er den Angriff aufs Schärfste und pochte darauf, dass medizinisches Personal und Journalisten ihrer wesentlichen Arbeit ohne Einmischung oder Schädigung nachkommen können. "Ich bin entsetzt über den israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen", erklärte der britische Außenminister David Lammy auf X. "Zivilisten, medizinisches Personal und Journalisten müssen geschützt werden. Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand." Auch das deutsche Außenministerium zeigte sich "schockiert" über den Angriff und forderte eine Untersuchung. "Die Arbeit von Journalisten ist unverzichtbar, um die verheerende Realität des Krieges in Gaza abzubilden", betonte das Außenministerium.

WHO-Chef fordert Waffenstillstand Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Gebreyesus, betonte: "Wir können es nicht laut genug sagen: Stoppt die Angriffe auf das Gesundheitswesen. Waffenstillstand jetzt!" Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) zeigte sich empört über den Angriff, von dem auch eigene Mitarbeiter betroffen gewesen seien. "Während Israel weiterhin das Völkerrecht missachtet, werden die einzigen Zeug:innen ihrer genozidalen Kampagne gezielt angegriffen. Das muss sofort aufhören." Netanjahu versicherte, dass Israel die Arbeit von Journalisten, Gesundheitsmitarbeitern und allen Zivilisten wertschätze. Auch die israelische Armee hatte zuvor ihr Bedauern geäußert, dass bei dem Einsatz unbeteiligte Personen zu Schaden gekommen seien. Die Truppen zielten nicht absichtlich auf Journalisten ab. Generalstabschef Eyal Zamir habe eine rasche vorläufige Untersuchung des Vorfalls angeordnet.

AP-, Reuters- und Al-Jazeera-Journalisten getötet Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) war auch eine freie Mitarbeiterin, Mariam Dagga (33), unter den Getöteten. Sie habe einen zwölfjährigen Sohn, der zuvor während des Kriegs aus dem Gazastreifen evakuiert worden sei, hieß es. "Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um unsere Journalisten im Gazastreifen zu schützen, während sie unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen weiterhin entscheidende Augenzeugenberichte liefern", erklärte AP. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, ihr freier Mitarbeiter Hussam al-Masri sei bei dem Angriff getötet worden. Ein weiterer Fotograf der Agentur - ebenfalls ein freier Mitarbeiter - wurde demnach verletzt. Beide Nachrichtenagenturen zeigten sich erschüttert über den Tod ihrer Mitarbeiter.

Der Fernsehsender Al Jazeera berichtete, der Journalist Mohamed Salama sei tödlich getroffen worden. Es war zunächst unklar, für welches Medium der vierte getötete Journalist arbeitete. Der Fünfte war nach Angaben aus Gaza freier Mitarbeiter mehrerer arabischer Medien. Berichten der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge kamen bei dem Angriff auf die Klinik auch Sanitäter zu Tode. Augenzeugen berichteten, es habe einen Angriff auf den vierten Stock im Empfangsgebäude des Nasser-Krankenhauses gegeben, in dem sich die Journalisten aufhielten. Als Sanitäter und Mitarbeiter des Zivilschutzes zur Rettung eilten, habe es einen weiteren Angriff gegeben. In sozialen Medien kursierten Videoaufnahmen von dem blutigen Vorfall. Der arabische Sender Al-Ghad zeigte ein Video, in dem zu sehen war, wie eine Gruppe von Menschen bei einem Angriff getroffen wurde. Dabei handelte es sich offenbar um die zweite Attacke.

Schon fast 200 getötete Journalisten im Gaza-Krieg Mit dem Angriff auf das Spital wurden laut Informationen des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) seit Beginn des Gaza-Kriegs vor knapp zwei Jahren fast 200 Journalisten getötet, die meisten davon Palästinenser. Erst am Samstag war nach Angaben von Wafa ein palästinensischer Kameramann im nördlichen Gazastreifen von israelischen Soldaten getötet worden. Der palästinensische Journalistenverband sprach von einer "fortwährenden israelischen Kampagne gegen Journalisten, deren Ziel es ist, die palästinensischen Schilderungen zum Schweigen zu bringen". Mitte des Monats waren vier Mitarbeiter des Senders Al-Jazeera in der Stadt Gaza getötet worden. Israels Militär hatte die Tötung des Korrespondenten Anas al-Sharif bestätigt. Der 28-Jährige habe sich zwar als Al-Jazeera-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte die Armee damals - ohne dafür eindeutige Beweise vorzulegen.