Gänsehaut, Gedenkminute und Groll: So war die königliche Geburtstagsparade

Schlangen vor Big Ben sind keine Seltenheit. Doch an diesem Samstag wurden sie nicht von Touristen mit großen Fotoapparaten gebildet, die auf ein ikonisches Foto mit roter Telefonzelle warten, sondern von Damen in elegantem Sommerkleid samt Fascinator und Herren in Anzug oder Militäruniform .

Das Ereignis lockt jedes Jahr nicht nur die 8.000 Personen an, die einen Sitzplatz auf der Tribüne ergattern können (eine Viertelmillion meldet sich für die Auslosung an), sondern auch Tausende schaulustige Briten. Heuer, ließ der Palast im Vorfeld wissen, sei zudem ein besonderes Jahr. Denn dieses Jahr würden die Coldstream Guards ihre Farben präsentieren – und diese älteste Garde des Landes feiert heuer ihren 375. Geburtstag .

Dass König Charles nicht wie es das Protokoll für den Monarchen vorsieht, auf dem Pferderücken in der Kutsche an der Vorführung teilnahm, bereitete ihr keine Sorgen. Auch Rebecca Newman, die ein paar Meter weiter an der Absperrung in der Prunkstraße The Mall lehnte, schüttelte auch den Kopf. „Also ich möchte ja nicht einmal mit meinen 30 Jahren hier auf einem Pferd sitzen.“