G-7-Staaten fordern Freilassung inhaftierter ukrainischer Matrosen

Russland müsse die drei Marineschiffe zurückgeben, die 24 ukrainischen Soldaten freilassen und eine freie Durchfahrt durch die Straße von Kertsch gewähren, hieß es in der Erklärung weiter. Die russische Küstenwache hatte am Sonntag in der Meerenge vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht.

Soldaten nach Moskau überstellt

Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden dabei verletzt. Insgesamt 24 Besatzungsmitglieder wurden festgenommen und von einem Gericht auf der Krim zu zweimonatiger Untersuchungshaft verurteilt. Die Soldaten wurden inzwischen nach Moskau überstellt.

Russland und die Ukraine schieben sich gegenseitig die Schuld für die Konfrontation zu. Kiew verhängte nach dem Zwischenfall ein 30-tägiges Kriegsrecht, russische Männer im kampffähigen Alter zwischen 16 und 60 Jahren dürfen nicht mehr einreisen. Die russische Armee kündigte an, ihre Truppen auf der Krim mit Luftabwehrraketen zu verstärken.