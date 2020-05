Für Milliardenkredit soll Kairo billiges Brot opfern

Tagelang stehen die LKW Schlange und warten auf Diesel, immer öfter ist es nachts wegen Stromausfällen in Teilen des Landes dunkel, Bauern können ihre Felder nicht bestellen, weil ihnen der Treibstoff für die Traktoren fehlt. In Ägypten herrscht seit Monaten eine Treibstoffkrise, die auch die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen lässt. „Unter Mubarak haben solche Krisen ein paar Tage gedauert, jetzt geht das schon seit Monaten“, sagt ein Taxifahrer zu Al Arabiya. Das ist nur eine Facette der Wirtschaftskrise in Ägypten.

Am Mittwoch landete eine Delegation des Internationalen Währungsfonds in Kairo, um mit der Regierung einen Kredit über 4,8 Milliarden Dollar auszuverhandeln, der für die Wirtschaft Ägyptens so wichtig wäre. Denn das Staatsdefizit wuchs in den vergangenen zwei Jahren von 64,3 Prozent des BIP auf prognostizierte 71,7 Prozent im heurigen Jahr, die Devisenreserven sind von 36 Milliarden vor der Revolution auf 13,5 Milliarden Dollar gesunken. Das reicht für Treibstoff- und Lebensmittelimporte bis Juni. In den zwei Jahren nach der Revolution haben wegen ständiger Unruhen Fabriken geschlossen, Touristen sind dem Land ebenso ferngeblieben wie Investoren, die Arbeitslosigkeit stieg auf 13,5 Prozent.