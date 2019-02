Fünf Sterne-Anhänger gegen Aufhebung von Salvinis Immunität

Die Anhänger der in Italien regierenden Fünf Sterne-Bewegung haben bei einer Online-Befragung am Montag mehrheitlich gegen die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Innenminister Matteo Salvini gestimmt. Salvini droht ein Prozess wegen Freiheitsberaubung, weil er das Schiff "Diciotti" im vergangenen Sommer mit geretteten Migranten an Bord nicht in Italien anlegen lassen wollte.

52.417 Aktivisten beteiligten sich an der Online-Befragung. 59,05 Prozent stimmten gegen die Aufhebung der Immunität Salvinis. Die Senatoren der Fünf Sterne-Bewegung erhielten damit das Grüne Licht vonseiten ihrer Basis, im Parlament gegen die Aufhebung der Immunität des Innenministers zu stimmen und damit dem Lega-Chef einen Prozess zu ersparen.