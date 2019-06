Frostiger Empfang: Kein Handschlag zwischen Trump und May

Die scheidende britische Premierministerin Theresa May hat in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump die "kostbare und tiefgreifende Freundschaft" zwischen Großbritannien und den USA gelobt. Sie hob aber auch Differenzen zu Trump hervor. So stehe Großbritannien zum Atom-Deal mit dem Iran und zum Pariser Klimaabkommen. Beide Verträge hat Trump einseitig aufgekündigt.

Trump rief am Dienstag nach einem Treffen mit May bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in London einmal mehr zu einer fairen Lastenteilung in der NATO auf: "Alle Mitglieder des Bündnisses müssen ihre Verpflichtungen erfüllen." Einige Mitglieder täten das nicht. "Das können wir nicht zulassen." Trump erwähnte keine Länder namentlich.

Die Begrüßung zuvor fiel indes unterkühlt aus. Der erwartete Handschlag zwischen den beiden blieb aus, als Trump und First Lady Melania von May und ihrem Ehemann Philip im britischen Regierungssitz Downing Street in London empfangen wurden.

"Phänomenales Freihandelsabkommen"

Der US-Präsident lockte auch neuerlich mit einem groß angelegten Freihandelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien in naher Zukunft. "Die USA fühlen sich verpflichtet zu einem phänomenalen Freihandelsabkommen", sagte er, der gemeinsame Handel könne um das zwei- oder dreifache ausgeweitet werden. "Es gibt ein riesiges Potenzial", sagte Trump. "Alles wird auf den Tisch kommen." Trump schloss ausdrücklich das Nationale Gesundheitssystem der Briten, den National Health Service (NHS), mit ein. Eine Privatisierung des Gesundheitswesens gilt in Großbritannien als höchst umstritten.