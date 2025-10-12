Möglicher Wettbetrug: Nobelinstitut schaltet IT-Experten zur Aufklärung ein

Das norwegische Nobelinstitut erhält Unterstützung von IT-Experten aus dem Ausland, um den Hintergründen auffälliger Wetteinsätze vor der Vergabe des Friedensnobelpreises nachzugehen. Es seien mehrere externe Fachstellen eingeschaltet worden, sagte Institutsdirektor Kristian Berg Harpviken der Zeitung Dagbladet, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Welche internationalen Akteure eingeschaltet wurden, wollte er nicht offenlegen.

Wegen auffälliger Wetteinsätze war spekuliert worden, dass es eine undichte Stelle bei dem Institut geben könnte. Das glaubt Harpviken aber nicht. Er hält es für wahrscheinlich, dass seine Organisation zum Ziel von Cyberspionage wurde. Zu den möglichen Urhebern sagte er dem Dagbladet nun, man gehe von einem finanziellen Motiv aus, schließe aber auch einen politischen Hintergrund nicht aus.