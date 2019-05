Frieden in Venezuela? Regime verhandelt angeblich mit Opposition

Nach dem versuchten Umsturz in Venezuela sollen hochrangige Vertreter von Regierung und Opposition „seit einigen Tagen“ Friedensgespräche in Norwegen führen.

Die Verhandlungen an einem geheimen Ort in Oslo sollten laut dem norwegischen öffentlich-rechtlichen Sender NRK am heutigen Donnerstag enden. Es habe sich bereits um die zweite Runde gehandelt.