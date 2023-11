Die französische Küstenwache hat im Ärmelkanal bei Calais 201 Bootsmigranten aus Seenot gerettet. Auf dem Weg Richtung Großbritannien gerieten am Wochenende etliche überfüllte Boote in Schwierigkeiten, teilte die maritime Präfektur am Montag mit. Während eines Einsatzes gelang es einigen Migranten, den Motor ihres havarierten Bootes wieder in Gang zu setzen. Sie weigerten sich, an Bord des Rettungsschiffs zu kommen und fuhren weiter Richtung Großbritannien.

Seit längerem überquert eine große Zahl von Migranten mit Schlauchbooten von der nordfranzösischen Küste bei Calais aus den Ärmelkanal nach Großbritannien. Immer wieder kommen Migranten bei den von Schleppern organisierten Überfahrten ums Leben.

