Französische Einsatzkräfte retteten 19 Flüchtlinge aus Seenot

Französische Einsatzkräfte haben 19 Flüchtlinge auf dem Ärmelkanal aus Seenot gerettet, die mit einem kleinen Sportboot nach Großbritannien gelangen wollten. Das Boot war nach Angaben der französischen Marine am Sonntagabend rund sieben Kilometer vor der Küste von Dünkirchen in Not geraten.

Ein Marinehubschrauber, ein Patrouillenboot des Zolls, ein Seenot-Rettungskreuzer und ein Fischerboot kamen den Insassen zu Hilfe. An Bord waren 16 Männer, eine Frau und zwei Kinder. Mehrere der Insassen litten an Unterkühlung. Alle wurden zurück an die französische Küste gebracht. Bereits am Sonntagmorgen hatten französische Seenotretter 31 Menschen von zwei fahruntüchtigen Flüchtlingsbooten gerettet.