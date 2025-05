Mobile Ambulanz für Kinder: Franziskus' Papamobil wird in Gaza eingesetzt

Ein Papamobil des verstorbenen Papstes Franziskus wird zu einer mobilen Ambulanz für Kinder in Gaza umgebaut. Der an Ostermontag verstorbene Papst hatte dies vor seinem Tod von der Caritas Jerusalem erbeten, berichtete die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Montag).

Im Inneren des Fahrzeugs, das mit einem Fahrer und Ärzten besetzt wird, sollen Geräte für Untersuchungen, Diagnose und Behandlungen, Schnelltests für Infektionen, Spritzen, Nadeln, Sauerstoffversorgung und ein Kühlschrank für Impfstoffe und Medikamente eingerichtet werden. Das Papamobil ist ein gepanzertes Fahrzeug mit großen Scheiben. Es wurde eigens für Päpste entwickelt, damit sie bequem und geschützt ein Bad in der Menge nehmen können.

Wenn der humanitäre Korridor für Gaza wieder geöffnet wird, soll das "neue Papamobil" den Kindern des Streifens helfen können. Die israelische Armee lässt seit mehr als zwei Monaten keine Hilfsgüter mehr durch. "Wir werden in der Lage sein, Kinder zu erreichen, die heute keinen Zugang zum Gesundheitssystem in Gaza haben, das fast vollständig zusammengebrochen ist", sagte Peter Brunel, Chef von Caritas Schweden, der seine Kollegen bei der Arbeit in Gaza unterstützt.