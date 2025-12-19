Ausland

Kompromiss scheitert: Frankreich bringt keinen Budgetentwurf für 2026 zustande

Ein Mann im blauen Anzug sitzt mit verschränkten Armen neben anderen Personen.
Die Abgeordneten konnten sich auf keinen Kompromiss einigen. Die Regierung plant nun Sondergesetz.
19.12.25, 10:35

Der französische Budgetentwurf für 2026 ist im Parlament gescheitert. Ein Vermittlungsausschuss konnte sich am Freitag nach Angaben von Abgeordneten nicht auf einen Kompromiss einigen.

"Allmähliches Ersticken": Budgetstreit bedroht Frankreich

Dies macht eine fristgerechte Verabschiedung zum 31. Dezember unmöglich. Die Regierung hatte bereits angekündigt, in diesem Fall ein Sondergesetz auf den Weg zu bringen, um den Etat des laufenden Jahres zunächst zu übertragen.

Kommentare