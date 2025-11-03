Ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Valencia: Regionalpräsident tritt zurück

Ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe in der spanischen Mittelmeerregion Valencia mit 229 Toten hat der wegen des Krisenmanagements stark in der Kritik stehende Regionalpräsident Carlos Mazón am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben. "Ich kann nicht mehr", räumte Mazón in einer offiziellen Erklärung ein. "Ich habe Fehler gemacht und werde mit ihnen mein Leben lang leben müssen, aber keiner davon war politisch motiviert", betonte er. Auslöser für seine Entscheidung scheint das symbolische Staatsbegräbnis vor fünf Tagen in Valencia gewesen zu sein. Während der Gedenkveranstaltung mit dem spanischen Königspaar und der gesamten sozialistischen Zentralregierung von Premier Pedro Sánchez, die live im Staatsfernsehen übertragen wurde, beschimpften die anwesenden Hinterbliebenen der Flutopfer Mazón als "Mörder" und "Hurensohn".

Mazón nahm an der Gedenkveranstaltung teil, obwohl mehrere Opferverbände den konservativen Regionalpräsidenten ausdrücklich darum baten, fernzubleiben. Sie beschuldigen ihn, seine Regierung habe viel zu spät vor den Wassermassen warnen lassen. Selbst die Justiz ermittelt. Parallel zum Rücktritt Mazón hörte die zuständige Richterin, die den Fall untersucht, die Journalistin Maribel Vilaplana an. Während der ersten und entscheidenden Stunden der Flutkatastrophe vom 29. Oktober 2024 war Mazón rund vier Stunden mit ihr in einem Restaurant gesessen. Danach brachte er sie sogar noch zum Parkhaus, wo ihr Auto stand, obwohl in den Flutgebieten rund um die Mittelmeermetropole bereits die ersten Menschen in den Fluten ertranken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/BIEL ALINO Proteste gegen Carlos Mazón am Jahrestag der Flutkatastrophe