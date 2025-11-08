Flugzeug defekt: Deutscher Außenminister muss Linienflug nach Südamerika nehmen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul muss seine Reise zu einem EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien wegen eines nicht einsatzfähigen Regierungsflugzeugs kurzfristig umplanen. Der für den Flug von Hamburg aus vorgesehene Airbus A350 der Bundeswehr-Flugbereitschaft sei wegen eines Defekts nicht verfügbar, teilte das Auswärtige Amt am Samstag mit. Nach Angaben der Luftwaffe handelt es sich um einen Defekt an der Vereisungsschutzanlage.

Die entsprechenden Ersatzteile seien bestellt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Wadephul soll den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) bei dem Treffen vertreten. Der Minister wolle nun mit einer Linienmaschine nach Kolumbien und dann weiter zu dem Treffen in Santa Marta am Karibischen Meer im Norden des Landes fliegen, hieß es vom Auswärtigen Amt weiter. Am Sonntag wollte Wadephul mit der Flugbereitschaft von Kolumbien aus nach Bolivien weiterreisen, um dort Gespräche mit der neu gewählten Regierung zu führen. Am Dienstag und Mittwoch kommender Woche ist geplant, dass der Außenminister in der kanadischen Provinz Ontario an einem Treffen der Chefdiplomaten der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien teilnimmt.