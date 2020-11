Flüchtlinge: "Camp der Schande" auf den Kanaren aufgelöst

Schon seit Wochen protestierten die Regionalregierung wie die Bürgermeisterin von Arguineguin gegen die Zustände in dem Flüchtlingsaufnahmelager. Auch NGOs wie Human Rigths Watch (HRW), Amnesty International und die spanische Flüchtlingsorganisation CEAR forderten regelmäßig die sofortige Schließung des Camps. Der hohe Migrationsdruck führte bereits zu sozialen Spannung in der Ortschaft. Es gab mehrere Protestkundgebungen. "Die sanitären und hygienischen Verhältnisse sowie die Unterbringung der Menschen waren eine Schande für Spanien und Europa", erklärt CEAR-Sprecher Jose Maria Santana der APA.

Insgesamt fünf spanische Minister und Regierungschef Pedro Sanchez besuchten Gran Canaria, nachdem das Camp auch in der Presse in den Mittelpunkt der nationalen Berichterstattung geriet. Sie versprachen Abhilfe, obwohl danach wochenlang nichts passierte. Innenminister Fernando Grande-Marlaska besuchte seinen Amtskollegen Abdelouafi Laftit in Rabat, um die marokkanische Regierung erneut zur schnellen Rückführungen der mehrheitlich marokkanischen Bootsflüchtlinge zu bewegen. Gleichzeitig machte sich Außenministerin Arancha Gonzalez-Laya im Senegal für gleiche Forderungen stark. Spanien hat mit verschiedenen westafrikanischen Ländern Rückführungsabkommen von Flüchtlingen geschlossen. Diese wurden jedoch aufgrund der Grenzschließungen im Zuge der Coronapandemie ausgesetzt und provozierten unter anderem den großen Flüchtlingsansturm auf den Kanaren.

Dennoch lehnt die spanische Zentralregierung es weiterhin ab, die Migranten aufs spanische Festland zu bringen, weil sie eine Sogwirkung für weitere Bootsflüchtlinge befürchtet. "Man will die Kanaren zu einem zweiten Lesbos machen, zu Gefängnisinseln, damit die Flüchtlinge fernbleiben", ärgerte sich Antonio Morales, Regierungschef von Gran Canaria, im Gespräch mit der APA.

Da die Mittelmeerrouten derzeit gut überwacht sind und die Coronapandemie die Armut in vielen westafrikanischen Ländern verschlimmert, reißt der Flüchtlingsstrom auf den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln vor der Küste Westafrikas nicht ab. 19.000 Menschen erreichten in diesem Jahr bereits die Kanaren, 1.000 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei gehört die Flüchtlingsroute über den Atlantik zu den gefährlichsten nach Europa. Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen ACNUR schätzt, dass in diesem Jahr mindestens 600 Flüchtlinge beim Versuch gestorben sind, die Kanaren und damit Europa zu erreichen. Flüchtlingsorganisationen gehen von über 3.000 aus. Die realen Zahlen kennt niemand. Laut der Internationalen Organisation für Migration IOM stirbt auf der Atlantikroute schätzungsweise jeder 16. Flüchtling.

Die meisten Bootsflüchtlinge wissen nichts von den Gefahren. Und so dürfte der Flüchtlingsstrom auch in den kommenden Monaten wohl kaum abreißen, befürchtet die Inselregierung. "Wir schätzen, dass derzeit rund 100.000 abfahrbereite Menschen an der westafrikanischen Küste auf eine Gelegenheit warten, zu uns überzusetzen", erklärte Froilán Rodríguez, Immigrationsbeauftragter der kanarischen Regierung, laut der spanischen Presseagentur Europapress.